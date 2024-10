Milan, Rafael Leao torna in panchina? A Bologna pronto Okafor… (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milan, Noah Okafor sembra aver preso il posto da titolare di Rafael Leao: a Bologna potrebbe giocare dal primo minuto ancora lo svizzero Visto il delicato momento che sta vivendo Rafael Leao al Milan e l’ottimo periodo di forma di Noah Okafor, mister Paulo Fonseca starebbe pensando di schierare nuovamente l’attaccante in svizzero nel primo minuto per la trasferta di Bologna di sabato alle 18. Il numero dieci del club di via Aldo Rossi è entrato in una vera e propria crisi, da cui non riesce a uscire. La panchina con l’Udinese e l’uscita dal campo anzitempo contro il Bruges Champions League riassumono perfettamente la condizione del portoghese oggi. Rafa non riesce più a fare gli strappi di una volta, salta molto meno l’uomo e soprattutto quando ha la possibilità di calciare in porta perde l’attimo. Dailymilan.it - Milan, Rafael Leao torna in panchina? A Bologna pronto Okafor… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), Noah Okafor sembra aver preso il posto da titolare di: apotrebbe giocare dal primo minuto ancora lo svizzero Visto il delicato momento che sta vivendoale l’ottimo periodo di forma di Noah Okafor, mister Paulo Fonseca starebbe pensando di schierare nuovamente l’attaccante in svizzero nel primo minuto per la trasferta didi sabato alle 18. Il numero dieci del club di via Aldo Rossi è entrato in una vera e propria crisi, da cui non riesce a uscire. Lacon l’Udinese e l’uscita dal campo anzitempo contro il Bruges Champions League riassumono perfettamente la condizione del portoghese oggi. Rafa non riesce più a fare gli strappi di una volta, salta molto meno l’uomo e soprattutto quando ha la possibilità di calciare in porta perde l’attimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO – Milan - Rafael Leao esce dal campo senza esultare. Poi fugge da San Siro - it (@dailymilan. Al triplice fischio finale l’attaccante portoghese non ha partecipato alla solita celebrazione di San Siro, alla corsa sotto la Curva Sud. Ma non è questo che fa un caso. Inutile negarlo. . Sbagliato far finta di niente. È Emerson Royal che va a cercarlo, gli batte un cinque. Alza le mani al cielo, certo. (Dailymilan.it)

Milan - Paolo Di Canio non cambia idea : Rafael Leao è come un orologio - la brutta copia! Le parole - it) Milan, Paolo Di Canio non cambia idea: Rafael Leao è come un orologio, la brutta copia! Le parole LEGGI ANCHE FOTO – Milan, Francesco Camarda incanta dentro e fuori dal campo: ecco la sua nuova fidanzata L’ex attaccante ha, poi, affermato che Okafor e Chukwueze hanno dato la scossa una volta entrati in campo e in fase di passaggio stanno mostrando qualità superiori rispetto a Rafa. (Dailymilan.it)

Milan - il caso Rafael Leao non si chiude : Fonseca lo cambia e… - . Questo, dopo che Rafa era stato 90 minuti fuori nella gara contro l’Udinese. it) Milan, il caso Rafael Leao non si chiude: Fonseca lo cambia e… LEGGI ANCHE Milan, Samuel Chukwueze e Noah Okafor trascinano Paulo Fonseca. it (@dailymilan. Per Fonseca non c’è nessun caso e si è trattato solamente di un cambio tattico: “Volevo maggior energie in campo, ma questo è normale. (Dailymilan.it)