Mike Buongiorno spopola la mini-serie Ed è nata una stella

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Elia Nuzzolo è il volto nuovo che dal dorato angolo che il piccolo schermo dedica alle fiction, è destinato a segnare positivamente la fine di questo 2024. Protagonista di due tra le più acclamate (e seguite)tv del momento: Hanno ucciso l'uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 in onda queste settimane su Sky e, appena trasmesso da RaiUno, l'attore toscano, nato artisticamente nel vivaio del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha riscosso un successo tra i telespettatori che può far gridare al sorgere di una nuovaper ora piccola ma destia brillare. O forse sarebbe meglio dire una “gemella” grazie alle interpretazioni assolutamente convincenti di due superstar vere come Max Pezzali e unBongiorno giovane e per molti versi inedito. A parlare sono i numeri.