Mercenari riconoscimento facciale e recinzioni hi-tech | il piano di un’azienda Usa per privatizzare la distribuzione degli aiuti a Gaza

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Bolle umanitarie” circondate dadi sicurezza, a cui possono accedere con ilbiometrico solo i residenti palestinesi, gestite da una società privata fondata da ex funzionari dell’intelligence Usa e israeliana. È ilche, secondo le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, è stato proposto al governo Netanyahu per distribuire glinella Striscia di. L’azienda coinvolta è la statunitense GDC, attiva in un centinaio di Paesi e che ha già operato anche nei teatri di guerra in Afghanistan, Iraq e Ucraina, dove impiega oltre 14 mila persone, tra cui ex combattenti delle forze specialiStati Uniti e britanniche, nonché veterani delle milizie curde.