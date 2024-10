Lombardia in crescita: tasso di disoccupazione ai minimi storici con opportunità di lavoro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tasso di disoccupazione in Lombardia sta raggiungendo livelli record, sottolineando la resilienza e la vitalità dell’economia regionale. Con un tasso pari al 4%, la Lombardia si distingue come la regione italiana con la maggiore occupazione, superando significativamente la media nazionale, fissata al 7,7%. Questo scenario promettente si traduce in un’ampia gamma di opportunità professionali per coloro che desiderano affermarsi nel mercato del lavoro. La Lombardia e il suo vantaggio competitivo La Lombardia, con circa 10 milioni di abitanti, rappresenta il cuore pulsante dell’economia italiana. Grazie a una combinazione di industrializzazione, investimenti in innovazione e un robusto tessuto imprenditoriale, la regione è riuscita a mantenere un tasso di disoccupazione tra i più bassi del Paese. Gaeta.it - Lombardia in crescita: tasso di disoccupazione ai minimi storici con opportunità di lavoro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiinsta raggiungendo livelli record, sottolineando la resilienza e la vitalità dell’economia regionale. Con unpari al 4%, lasi distingue come la regione italiana con la maggiore occupazione, superando significativamente la media nazionale, fissata al 7,7%. Questo scenario promettente si traduce in un’ampia gamma diprofessionali per coloro che desiderano affermarsi nel mercato del. Lae il suo vantaggio competitivo La, con circa 10 milioni di abitanti, rappresenta il cuore pulsante dell’economia italiana. Grazie a una combinazione di industrializzazione, investimenti in innovazione e un robusto tessuto imprenditoriale, la regione è riuscita a mantenere unditra i più bassi del Paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A.Fontana, in Lombardia disoccupazione ai minimi storici - "Lavoro, lavoro, lavoro. Il tasso di disoccupazione è ai minimi storici in Italia e la Lombardia, con i suoi 10 milioni di abitanti e l'economia più forte del Paese, si conferma al vertice anche per i ... (ansa.it)

Giovani all’estero, l’Italia in 13 anni ha perso talenti per quasi la metà della popolazione di Milano - Tra il 2011 e il 2013 sono 550 mila i giovani tra i 18 e 34 che hanno lasciato il nostro Paese per trasferirsi all’estero ... (corriere.it)

Colonnine a uso pubblico: provincia di Brescia quinta in Italia - La provincia di Brescia è quinta in Italia per numero di punti di ricarica di auto elettriche a uso pubblico: oltre 1.700. (elivebrescia.tv)