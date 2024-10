Secoloditalia.it - Livorno, sorpresa nell’alcolva: dopo 18 anni scopre che la moglie è un uomo

(Di giovedì 24 ottobre 2024)18di matrimonio che suaprima era une chiede l’annullamento del contratto nuziale al Tribunale diche però glielo nega. La singolare vicenda, riferisce il “Corriere Fiorentino“, è arrivata sul tavolo dei giudici livornesi alcuni mesi fa e nei giorni scorsi è stata pubblicata la sentenza che ha negato l’annullamento del matrimonio, richiesto dal marito, che ora potrà solo divorziare come chiunque altro. L’iter, in tal senso, è già stato avviato., l’amara scoperta di un marito La sentenza, a firma dei giudici Gianmarco Marinai, Azzurra Fodra e Nicoletta Marino Giudice, del Tribunale di, fa anche parte dell’archivio web dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Per il Tribunale la mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge “non corrisponde ad errore sull’identità o sulle qualità della persona”.