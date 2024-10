Live Roma-Dinamo Kiev 0-0: primo tempo in corso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Live – Terza giornata della fase campionato di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico la Dinamo Kiev in un match fondamentale per ripartire dopo l’ennesima deludente sconfitta e per mettere in cascina punti importanti per approdare alla fase successiva. Qualche cambio di formazione per Juric, che rinuncia a Mancini e Soule per influenza. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Le Fee , Kone, Angelino; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Cristante, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare. All.: Ivan Juric. Dinamo Kiev (3-5-2): Neschcheret; Bilavar, Popov, Mykhavko; Vivcharenko, Rubchynski, Andriyevsky, Mykhailenko, Tymchyk; Guerrero, Voloshyn. A disp.: Bushchan, Morgun, Diachuk, Brazhko, Shaparenko, Vanat, Karavaiev, Kabaiev, Malysh, Buyalskyi, Dubinchak. All. Romadailynews.it - Live Roma-Dinamo Kiev 0-0: primo tempo in corso Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)– Terza giornata della fase campionato di Europa League, laospita all’Olimpico lain un match fondamentale per ripartire dopo l’ennesima deludente sconfitta e per mettere in cascina punti importanti per approdare alla fase successiva. Qualche cambio di formazione per Juric, che rinuncia a Mancini e Soule per influenza. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Le Fee , Kone, Angelino; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Cristante, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare. All.: Ivan Juric.(3-5-2): Neschcheret; Bilavar, Popov, Mykhavko; Vivcharenko, Rubchynski, Andriyevsky, Mykhailenko, Tymchyk; Guerrero, Voloshyn. A disp.: Bushchan, Morgun, Diachuk, Brazhko, Shaparenko, Vanat, Karavaiev, Kabaiev, Malysh, Buyalskyi, Dubinchak. All.

