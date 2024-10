LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 25-46, Eurolega basket in DIRETTA: in scena il terzo quarto (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout chiamato da Mijatovic. 33-51 Tripla frontale di Shields, poco più di 3? di terzo quarto trascorsi. 30-51 E un altro gran canestro di Bryant. 30-49 Tripla di Mirotic dal mezzo angolo. 27-49 Realizza l’aggiuntivo Bryant. 27-48 Bryant si separa da Shields, trova il contatto sulla linea di fondo, segna e guadagna anche il libero aggiuntivo. 27-46 Viaggio in lunetta per LeDay che fa 2/2. 21:30 Iniziato il terzo quarto. 21:27 Pochi minuti all’inizio del terzo quarto. 21:24 Arrivati i primi due risultati di stasera: AS Monaco-Paris basketball 80-86 (Shorts 28), Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv 78-63 (Ulanovas 14). 21:21 Fino ad ora emblematico il dato della valutazione, un 15-63 che parla da solo. 21:18 Primi due quarti di gara davvero emblematici di tante difficoltà dell’Olimpia in questo momento. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 25-46, Eurolega basket in DIRETTA: in scena il terzo quarto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout chiamato da Mijatovic. 33-51 Tripla frontale di Shields, poco più di 3? ditrascorsi. 30-51 E un altro gran canestro di Bryant. 30-49 Tripla di Mirotic dal mezzo angolo. 27-49 Realizza l’aggiuntivo Bryant. 27-48 Bryant si separa da Shields, trova il contatto sulla linea di fondo, segna e guadagna anche il libero aggiuntivo. 27-46 Viaggio in lunetta per LeDay che fa 2/2. 21:30 Iniziato il. 21:27 Pochi minuti all’inizio del. 21:24 Arrivati i primi due risultati di stasera: AS Monaco-Parisball 80-86 (Shorts 28), Zalgiris Kaunas-Maccabi Tel Aviv 78-63 (Ulanovas 14). 21:21 Fino ad ora emblematico il dato della valutazione, un 15-63 che parla da solo. 21:18 Primi due quarti di gara davvero emblematici di tante difficoltà dell’in questo momento.

