L'hair cut perfetto per chi ha i capelli fini di media lunghezza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Letizia Ortiz si riconferma regina del look elegante da giorno, ravvivato da una nuova soluzione capelli. Il long bob in tinta brunette intensa, che arriva oltre le spalle ma sfuma con eleganza intorno al viso. Una soluzione infallibile per parlare in pubblico con grazia e carisma allo stesso tempo.

Stanche di tingervi i capelli? Il grey blending può essere la soluzione ideale per dire addio alla tinta - In entrambi i casi la manutenzione è piuttosto facile, specialmente se sii integra un buono shampoo anti-giallo per preservare i riflessi. L’importante è che il risultato sia il più naturale possibile, evitarendo stacchi cromatici tra radici e ciocche. Per una scelta natural chic. Capelli bianchi 2023, le tendenze colore guarda le foto Leggi anche › Capelli grigi, quando smettere di fare la tinta? Per realizzare il grey blending, esistono principalmente due tecniche. (Iodonna.it)

Il Toppik giusto potrebbe essere un'ottima soluzione al problema dei capelli diradati - Non temere: scegliere la tonalità giusta è facile. Ma la bellezza del Toppik non si ferma qui: è un prodotto versatile, e può essere utilizzato quotidianamente senza alcun rischio per la salute dei capelli o del cuoio capelluto. 00, Amazon Toppik - Spray fissatore per fibre di cheratina€18. Per il resto, un normalissimo shampoo permetterà invece di rimuovere tutto il prodotto, senza alcun problema. (Gqitalia.it)

Capelli danneggiati cause e cura : Simone Biles ha la soluzione per noi - La ginnasta americana, campionessa di medaglie d'oro alle Olimpiadi di Parigi, ha mostrato in un video TikTok i suoi must have per rigenerare i capelli indeboliti da extension e raccolti ultra stretti. (Vanityfair.it)