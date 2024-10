Le parole che usa Donald Trump per manipolare la realtà (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per farsi capire da più persone possibili il candidato repubblicano usa frasi brevi e parole semplici. E attraverso alcuni espedienti retorici cerca di promuovere la sua visione del mondo. Il video di Le Monde. Leggi Internazionale.it - Le parole che usa Donald Trump per manipolare la realtà Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per farsi capire da più persone possibili il candidato repubblicano usa frasi brevi esemplici. E attraverso alcuni espedienti retorici cerca di promuovere la sua visione del mondo. Il video di Le Monde. Leggi

"Cosa facciamo se vince Donald Trump" : Viktor Orban - parole pesantissime davanti all'Europa - Il suo entusiasmo nasce dal fatto che il candidato repubblicano alla Casa Bianca potrebbe davvero, come lui stesso ha annunciato, lavorare per mettere fine alla guerra in Ucraina. . Spazio, poi, al capitolo immigrazione. Queste sono le conseguenze dell'immigrazione. "Se Trump dovesse vincere le elezioni, come ha promesso e su questo io lo prenderei molto sul serio - ha spiegato Orban - non aspetterà fino alla cerimonia inaugurale per cominciare ad agire per la pace. (Liberoquotidiano.it)

“Donald Trump molto maleducato” - rivelate le parole della Regina Elisabetta - Non a caso, è passata alla storia come la neutralità in persona. Regina Elisabetta, le parole su Donald Trump Secondo una nuova biografia della defunta Monarca, la Regina Elisabetta ha trovato Donald Trump “molto maleducato“. Ma soprattutto non rilasciava dichiarazioni in merito ai suoi pensieri. “Qualche settimana dopo la visita del Presidente Trump, ad esempio, confidò a un ospite a pranzo che lo trovava ‘molto maleducato’: in particolare, non le piaceva il modo in cui non riusciva a smettere di guardarla alle spalle, come se cercasse altre persone più interessanti. (Dilei.it)