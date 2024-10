Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco offende i cittadini sui social": "Il Pd mi attacchi sui provvedimenti"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Troppe offese sui. E’ l’accusa del Pd di Filottrano alLuca Paolorossi. "Sono trascorsi circa 100 giorni dall’insediamento dele un dato finora costante si è rilevato essere l’allergia delper le critiche mosse dai, che sono finiti per essere bruscamente attaccati, dalo chi per lui, suicon toni decisamente inappropriati alla carica ricoperta e per il fatto di aver avanzato osservazioni critiche o perplessità rispetto all’operato – dicono i dem -. ’Disadattato’, ’sfigato’ e altre parole offensive e estranee a qualunque comunicazione, figurarsi se si tratta del. Ihanno il diritto di dissentire se e quando lo ritengono e reazioni così scomposte da parte di chi ricopre una carica pubblica non sono accettabili.