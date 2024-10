Quotidiano.net - Il ministero senza pace. L’egemonia resta un sogno. Veleni e lotte di potere

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Allegranti Èildella Cultura, neo fortilizio e avamposto del gramscismo di destra. Prima Gennaro Sangiuliano, un caso di autosabotaggio spacciato per complotto dei poteri forti (poteri storti, poteri morti) per via di Maria Rosaria Boccia e di un paio di RayBan elettronici da 300 euro che non facevano di lei certamente una 007. Prima insomma Sangiuliano, le cui citazioni (come amava dire Aristotele, buonasera) erano materiale per un trattato di antropologia politica persino più appassionante della vicenda della dottoressa Boccia, invero in sé assai banale; una storia di tradimenti e di consulenze mai perfezionate, neanche particolarmente brillante. Poi è arrivata la nomina di Alessandro Giuli a ministro, che sembrava poter dare al dicastero di via del Collegio Romano quella gravitas che con Sangiuliano mancava.