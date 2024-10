Il maltempo non molla la presa: ancora temporali e nubifragi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c'è tregua dal maltempo. L'instabilità sarà ancora protagonista sul Mediterraneo, con i fenomeni perturbati che nei prossimi giorni tenderanno a intensificarsi, con il rischio nubifragi in diverse regioni italiane. Oggi, 24 ottobre, la protezione civile ha stabilito un'allerta arancione su Today.it - Il maltempo non molla la presa: ancora temporali e nubifragi Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c'è tregua dal. L'instabilità saràprotagonista sul Mediterraneo, con i fenomeni perturbati che nei prossimi giorni tenderanno a intensificarsi, con il rischioin diverse regioni italiane. Oggi, 24 ottobre, la protezione civile ha stabilito un'allerta arancione su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo senza fine in Bergamasca : “Ancora tanta pioggia in arrivo” - Sarà il preludio ad un a nuova fase perturbata con pioggia che si riproporrà a più riprese fino al prossimo weekend compreso. Nelle recenti ondate di maltempo alluvionali, il contenuto di acqua precipitabile risultava significativamente superiore alla media soprattutto sull’Italia e sulla Francia, un fattore che ha amplificato l’intensità delle precipitazioni”. (Bergamonews.it)

Maltempo - ancora piogge e temporali sul Centro-Nord - Il maltempo non dà tregua al centro nord. Allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna. Servizio di Alessio Orlandi. The post Maltempo, ancora piogge e temporali sul Centro-Nord first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Maltempo - a San Secondo falla sul canale San Carlo : ancora 190 gli evacuati - A Parma, in totale, sono più di 23 i millimetri di pioggia caduti in poche ore ma, tutto sommato, la situazione resta sotto controllo. . Tecnici del Comune e. . La forte ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio il Parmense. . Ancora una volta, il conto più salato sembra essere riservato alla Bassa. (Parmatoday.it)