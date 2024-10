I nuovi servizi ai cittadini. Ora anche la patente è digitale. Il portafoglio sullo smartphone (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’era di It Wallet è ufficilamente iniziata. Ieri è partita infatti la sperimentazione del nuovo portafoglio digitale. In pratica si tratta di una sezione all’interno dell’app IO che permetterà ai cittadini di avere sempre a portata di mano i propri documenti in formato digitale e comodamente gestibili dal proprio smartphone. "Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso una rivoluzione digitale che andrà a regime nel 2025", ha dichiarato il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta rispondendo ai dubbi e alle perlpessità più comuni. Quotidiano.net - I nuovi servizi ai cittadini. Ora anche la patente è digitale. Il portafoglio sullo smartphone Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’era di It Wallet è ufficilamente iniziata. Ieri è partita infatti la sperimentazione del nuovo. In pratica si tratta di una sezione all’interno dell’app IO che permetterà aidi avere sempre a portata di mano i propri documenti in formatoe comodamente gestibili dal proprio. "Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso una rivoluzioneche andrà a regime nel 2025", ha dichiarato il sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta rispondendo ai dubbi e alle perlpessità più comuni.

