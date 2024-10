Ilgiorno.it - Hub delle Emergenze. La Regione ha deciso:: "Si farà a Gallarate"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, un progetto innovativo per la realizzazione di un "Hub" a. La struttura sarà ospitata nell’ex Secondo Deposito Centrale dell’Aeronautica Militare, dove durante la pandemia è stato realizzato il centro per le vaccinazioni antiCovid che in piena attività ha servito un bacino di 340 mila persone. Proprio in quel periodo era stata avanzata l’idea di destinare l’immobile alla gestionesanitarie. L’investimento complessivo diLombardia ammonta a 21,6 milioni di euro e prevede la conversione dell’intero spazio, attualmente di proprietà dell’Agenzia del Demanio, con un primo stanziamento di 12 milioni di euro già approvato nell’agosto 2023 e ulteriori 9,6 milioni di euro ora messi a disposizione per completare l’opera.