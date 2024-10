Highlights Tottenham-AZ Alkmaar 1-0, Europa League 2024/25 (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Tottenham-AZ Alkmaar 1-0, sfida valida per il terzo turno della Europa League 2024/25. Vittoria di misura degli Spurs, che tengono così il passo a punteggio pieno con 9 punti assieme a Lazio e Anderlecht: decisiva la rete al 57? dal dischetto di Richarlison. Di seguito le fasi salienti dell’incontro. Highlights Tottenham-AZ Alkmaar 1-0, Europa League 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di-AZ1-0, sfida valida per il terzo turno della/25. Vittoria di misura degli Spurs, che tengono così il passo a punteggio pieno con 9 punti assieme a Lazio e Anderlecht: decisiva la rete al 57? dal dischetto di Richarlison. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.-AZ1-0,/25 () SportFace.

