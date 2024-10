"Halloween in Sport", l'evento per grandi e piccini a Torrione (Di giovedì 24 ottobre 2024) .L'Associazione Torrione Eventi A.P.S. presenta l'evento "Halloween in Sport", che si terrà il 28 ottobre in via Posidonia a Salerno a partire dalle 18. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Salerno, è stata organizzata in collaborazione con l’ASD Ritmicaleonisa, presieduta dal tecnico e Salernotoday.it - "Halloween in Sport", l'evento per grandi e piccini a Torrione Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) .L'AssociazioneEventi A.P.S. presenta l'in", che si terrà il 28 ottobre in via Posidonia a Salerno a partire dalle 18. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Salerno, è stata organizzata in collaborazione con l’ASD Ritmicaleonisa, presieduta dal tecnico e

“Halloween in Sport”: Torrione Eventi promuove lo sport e l’interazione sociale a Salerno - StampaL’Associazione Torrione Eventi A.P.S., con il patrocinio del Comune di Salerno, è lieta di annunciare l’evento “Halloween in Sport”, che si terrà in collaborazione con diverse realtà sportive lo ... (salernonotizie.it)

