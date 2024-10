Germania | entrate fiscali inferiori al previsto -581 mld euro fino al 2028

Germania: entrate fiscali inferiori al previsto, -58,1 mld euro fino al 2028 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 24 ott. (LaPresse) – Nei prossimi anni la Germania dovrà aspettarsi entrate fiscali significativamente inferiori rispetto a quanto previsto in primavera. Secondo le stime, l’anno prossimo i governi federali, statali e locali dovranno accontentarsi di 12,7 miliardi di euro in meno di entrate fiscali rispetto a quanto previsto in primavera. Secondo il ministero delle Finanze, le stime prevedono un deficit di entrate di 58,1 miliardi di euro fino al 2028. Lapresse.it - Germania: entrate fiscali inferiori al previsto, -58,1 mld euro fino al 2028 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francoforte (), 24 ott. (LaPresse) – Nei prossimi anni ladovrà aspettarsisignificativamenterispetto a quantoin primavera. Secondo le stime, l’anno prossimo i governi federali, statali e locali dovranno accontentarsi di 12,7 miliardi diin meno dirispetto a quantoin primavera. Secondo il ministero delle Finanze, le stime prevedono un deficit didi 58,1 miliardi dial

