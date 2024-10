Gaza, Abbas: “Israele vuole svuotare Striscia dai palestinesi”, al nord “oltre 770 morti in 19 giorni”, 16 vittime raid Idf a Nuseirat (Di giovedì 24 ottobre 2024) Abbas: “È passato un anno da quando i palestinesi hanno subito la più grande catastrofe dai tempi della Nakba del 1948, la guerra israeliana in cui furono commessi crimini di genocidio e pulizia etnica” Gli attacchi di Israele su Gaza non si fermano e oggi almeno 16 persone sono state uccise Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Abbas: “Israele vuole svuotare Striscia dai palestinesi”, al nord “oltre 770 morti in 19 giorni”, 16 vittime raid Idf a Nuseirat Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024): “È passato un anno da quando ihanno subito la più grande catastrofe dai tempi della Nakba del 1948, la guerra israeliana in cui furono commessi crimini di genocidio e pulizia etnica” Gli attacchi disunon si fermano e oggi almeno 16 persone sono state uccise

Gaza - “al nord oltre 770 morti in 19 giorni”. Abbas : “Israele vuole svuotare la Striscia dai palestinesi” - “È passato un anno intero dalla più grande catastrofe che il popolo palestinese abbia vissuto dopo la Nakba del 1948, ovvero la guerra israeliana in cui crimini di genocidio e pulizia etnica vengono commessi nella Striscia di Gaza”, ha detto Abbas in un discorso ai membri del gruppo Brics, e “questo fa parte di un piano per svuotare il territorio della sua popolazione, soprattutto ora nel nord di Gaza dove le forze di occupazione stanno ricorrendo alla fame della popolazione”. (Ilfattoquotidiano.it)

Raid di Israele a sud di Beirut. No vaccini Gaza - Secondo l’esercito libanese: ‘3 soldati uccisi dalle forze israeliane. Servizio di Marco Burini The post Raid di Israele a sud di Beirut. No vaccini Gaza first appeared on TG2000. . A causa dei bombardamenti è stata rimandata la somministrazione dei vaccini antipolio a Gaza. Raid di Israele al sud di Beirut, distrutti gli uffici televisivi di ‘Al Mayadeen’. (Tv2000.it)

Medioriente : Abbas - Israele cerca di svuotare Gaza dai palestinesi - “È passato un anno intero dalla più grande catastrofe che il popolo palestinese abbia vissuto dopo la Nakba del 1948, ovvero la guerra israeliana in cui crimini di genocidio e pulizia etnica vengono commessi nella Striscia di Gaza”, ha detto Abbas in un discorso ai membri del gruppo Brics, come riporta il Times of Israel, “questo fa parte di un piano per svuotare il territorio della sua popolazione, soprattutto ora nel nord di Gaza dove le forze di occupazione stanno ricorrendo alla fame della popolazione”. (Lapresse.it)