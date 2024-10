Agi.it - Fratelli d'Italia stabile, il Pd torna a 'quota 23'. Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI - Nei giorni in cui cade il secondo anniversario del Governo Meloni (in carica ufficialmente dal 22 ottobre 2022) è ancora più utile del solito fare il punto sull'orientamento politico deglini con la nostra Supermedia. Sul fronte delle intenzioni di voto, questa settimana non si registrano particolari novità. L'unica eccezione è il lieve calo did'(sempre primo partico, ma con una flessione di 3 decimali nelle ultime due settimane), che però è più che compensato dalla crescita degli altri due partiti del centrodestra, Forzae – soprattutto – la Lega, che sale di ben mezzo punto.