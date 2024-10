Oasport.it - Equitazione: tutti i convocati per la World Cup di salto ostacoli a Verona

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La tappa della FEICup diin programma a, nell’ambito di Fieracavalli, in programma dal 7 al 10 novembre prossimi, è sempre più vicina. A tal proposito la Federazione Italiana Sport Equestri, dopo aver reso nota la prima lista diper l’accesso diretto al Gran Premio veronese, ha ufficializzato l’elenco completo dei selezionati, comprensivo anche di chi andrà a caccia della qualifica per partecipare al grande evento. In totale saranno 19 i cavalieri e le amazzoni coinvolte, in un evento che, presentato stamattina a Milano, si propone come un momento di assoluta eccellenza equestre, non solo italiana ma anche mondiale.