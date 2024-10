Energia, a Felice Granisso (Tea Tek) il Premio CEOforLIFE per il Made in Italy (Di giovedì 24 ottobre 2024) Felice Granisso, Ceo di Tea Tek e Italian Green Factory, ha ottenuto un secondo Premio nell’ambito di CEOforLIFE Awards 2024, iniziativa di rilievo nazionale in corso a Roma che celebra e riconosce i leader aziendali che si distinguono per l’adozione di strategie e pratiche sostenibili. Dopo il riconoscimento nella categoria transizione energetica ed ecologica, Granisso è stato premiato nella sezione ‘Made in Italy’. “E’ un onore aver ricevuto questo Premio – ha commentato Granisso – così come aver illustrato ai più prestigiosi Ceo del Paese il progetto che il gruppo sta portando avanti a Napoli, con la newco Italian Green Factory, per reindustrializzare il sito ex Whirlpool. Con la nuova fabbrica green si vuole riportare in Italia quelle produzioni strategiche per il comparto delle rinnovabili, oggi concentrate all’estero”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), Ceo di Tea Tek e Italian Green Factory, ha ottenuto un secondonell’ambito diAwards 2024, iniziativa di rilievo nazionale in corso a Roma che celebra e riconosce i leader aziendali che si distinguono per l’adozione di strategie e pratiche sostenibili. Dopo il riconoscimento nella categoria transizione energetica ed ecologica,è stato premiato nella sezione ‘in’. “E’ un onore aver ricevuto questo– ha commentato– così come aver illustrato ai più prestigiosi Ceo del Paese il progetto che il gruppo sta portando avanti a Napoli, con la newco Italian Green Factory, per reindustrializzare il sito ex Whirlpool. Con la nuova fabbrica green si vuole riportare in Italia quelle produzioni strategiche per il comparto delle rinnovabili, oggi concentrate all’estero”.

