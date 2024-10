Lettera43.it - Davide Casaleggio sul braccio di ferro Grillo-Conte: «Al M5S resterà un solo elettore»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo aver detto che il padre Gianroberto sarebbe stato «molto triste per la fine che ha fatto il Movimento 5 Stelle»,, alla luce dell’ultima mossa di Giuseppeche ha deciso di non rinnovare il contratto di consulenza a Beppe, ha rincarato la dose: «Tra i due ne rimarràuno? Sì, un». L’ex presidente dell’Associazione Rousseau e figlio del fondatore del Movimento, ospite di Un giorno da pecora su Radio Rai 1 ha sparato a zero sul momento vissuto dai vertici pentastellati. «È un po’ strano chefaccia questa comunicazione nel nuovo libro di Vespa, lo dice Vespa invece che agli iscritti e agli elettori?». Un nuovo attacco all’ex premier per il quale, già dopo le elezioni europee, aveva chiesto le dimissioni: «Ha trasformato un movimento di milioni di persone in un partito unipersonale».