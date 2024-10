Ilgiorno.it - Concessioni idroelettriche all’asta: "Coltivazioni e irrigazioni a rischio. Bene i privati, stop agli stranieri"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rischi per agricoltura edovuti alle, Confagricoltura chiede tutele. Il presidente di Milano Lodi Monza Brianza Francesco Pacchiarini è preoccupato: "La messadellescadute o prossime alla scadenza solleva interrogativi cruciali per il futuro della nostra agricoltura". "In gioco – spiega ancora Pacchiarini – c’è l’accesso alle riserve idriche custodite dalle dighe alpine, fondamentali per salvare i raccolti dalla siccità. Se da un lato l’apertura alle gare potrebbe favorire un maggiore coinvolgimento di soggetti, dall’altro c’è ilconcreto che la gestione dell’acqua venga concentrata nelle mani di gruppi, anche, poco attenti alle esigenze degli agricoltori".