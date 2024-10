Colpo grosso in una banca del Modenese: scarcerato Nicola "'o puffo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' stato scarcerato Nicola Ciccarelli - detto 'O puffo - 38enne giuglianese, arrestato e tradotto nel carcere di Catanzaro con l'accusa di aver commesso una rapina in banca da 90mila euro in provincia di Modena. Il giudice del tribunale di Modena, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Napolitoday.it - Colpo grosso in una banca del Modenese: scarcerato Nicola "'o puffo" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) E' statoCiccarelli - detto 'O- 38enne giuglianese, arrestato e tradotto nel carcere di Catanzaro con l'accusa di aver commesso una rapina inda 90mila euro in provincia di Modena. Il giudice del tribunale di Modena, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi

