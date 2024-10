Calenda lancia la raccolta firme a favore dell’energia nucleare (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Energia nucleare? Sì, grazie!». Così il leader di Azione Carlo Calenda lancia la raccolta firme a favore di una proposta di legge «che vuole introdurre finalmente il nucleare nel mix energetico nazionale». Calenda riconosce che gli italiani si sono già espressi sul tema – il riferimento è alla consultazione del 1987 – ma, puntualizza, «la scienza si è evoluta e il mondo è cambiato». October 24, 2024 «È l’energia più pulita e più sicura» «Questa è l’unica vera strada per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e azzerare così le emissioni nette di anidride carbonica», è la tesi di Calenda. A sostegno della sua posizione chiarisce: «Ad oggi il nucleare risulta essere l’energia più pulita, oltre che la tecnologia più sicura». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Energia? Sì, grazie!». Così il leader di Azione Carloladi una proposta di legge «che vuole introdurre finalmente ilnel mix energetico nazionale».riconosce che gli italiani si sono già espressi sul tema – il riferimento è alla consultazione del 1987 – ma, puntualizza, «la scienza si è evoluta e il mondo è cambiato». October 24, 2024 «È l’energia più pulita e più sicura» «Questa è l’unica vera strada per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e azzerare così le emissioni nette di anidride carbonica», è la tesi di. A sostegno della sua posizione chiarisce: «Ad oggi ilrisulta essere l’energia più pulita, oltre che la tecnologia più sicura».

