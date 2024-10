Calciomercato Napoli, distanza sul rinnovo di Meret: sale la tensione tra le parti, la situazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le ultime sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Meret, in scadenza in estate, con il Napoli. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, lunedì è previsto un incontro tra Pastorello – agente del portiere – e il ds del Napoli Manna. L’accordo, al momento, non solo Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, distanza sul rinnovo di Meret: sale la tensione tra le parti, la situazione Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le ultime sulla trattativa per ildi contratto di Alex, in scadenza in estate, con il. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, lunedì è previsto un incontro tra Pastorello – agente del portiere – e il ds delManna. L’accordo, al momento, non solo

Kvaratskhelia - il rinnovo si complica : il Napoli non cede - Le richieste di Kvara si basano sulle offerte ricevute la scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era disposto a investire 110 milioni di euro per il cartellino del georgiano e garantirgli uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. I tifosi sperano in un lieto fine, ma la strada è ancora lunga e l’happy end non è scontato. (Napolipiu.com)

De Maggio : “Rinnovo Kvara - offerta ufficiale del Napoli. Le cifre proposte da De Laurentiis” - L’intento del Napoli è chiaro: premiare uno dei principali protagonisti della vittoria dello scudetto, ma la trattativa non è senza ostacoli. Il tecnico vive la città con entusiasmo, e la sua presenza sta diventando un punto di riferimento per l’intera squadra. Conte e l’amore per Napoli: un ambiente favorevole De Maggio ha inoltre svelato un altro dettaglio interessante: l’adattamento di Antonio Conte alla vita di Napoli. (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvara - ribaltone De Laurentiis : ecco la scelta definitiva del Napoli - Il calciatore, di fatto, percepisce ancora poco più di un milione e mezzo a stagione. De Laurentiis rilancia per il rinnovo di Kvaratskhelia, ma manca ancora l’accordo Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, Aurelio De Laurentiis ha deciso di proporre a Khvicha Kvaratskhelia un sostanzioso aumento di contratto fino al 2029. (Tvplay.it)