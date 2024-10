Calcio: Vanoli "Dopo Cagliari tanta rabbia, carica Cairo per il Toro" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Nei momenti di difficoltà la visita del presidente può essere utile, ha fatto un discorso motivazionale". TORINO - Dopo tre sconfitte consecutive il Torino e Vanoli ripartono dalla sfida col Como. Un match, quello casalingo di domani sera contro il Como di Fabregas, che assume una grande importanza Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Vanoli "Dopo Cagliari tanta rabbia, carica Cairo per il Toro" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Nei momenti di difficoltà la visita del presidente può essere utile, ha fatto un discorso motivazionale". TORINO -tre sconfitte consecutive il Torino eripartono dalla sfida col Como. Un match, quello casalingo di domani sera contro il Como di Fabregas, che assume una grande importanza

