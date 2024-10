Sport.quotidiano.net - Calcio Nel campionato di Eccellenza. La Massese perde pezzi. Trasferta a Ponsacco senza Andrei e Vignali

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le scorie del match di domenica contro il Real Forte Querceta purtroppo si sono fatte sentire per lache ha perso due big della propria squadra per alcune settimane. Tizianoha riportato uno stiramento del collaterale mediale e dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane. Ad uno stop di durata analoga si dovrà sottoporre anche Andrea(nella foto) che ha rimediato, invece, un’elongazione agli adduttori. Doppia brutta tegola, quindi, per il tecnico Massimiliano Pisciotta che in un solo colpo si vede privato del leader del proprio reparto difensivo e del fantasista che può accendere la luce con le sue giocate. Dietro a questo punto potrebbe ritagliarsi uno spazio Nicolini o potrebbe essere “reinventato“ come braccetto difensivo qualche altro giocatore.