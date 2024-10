Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca Ruffilli, si riparte da qui. Trasferiti 20mila libri all’ex asilo: "Un luogo per giovani e imprese"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dallo scorso agosto, lacentrale ‘Roberto’, del campus universitario di Forlì, dedicata al docente e politico forlivese ucciso nel 1988 in un agguato delle Brigate Rosse, ha una nuova sede. Dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione nei locali di via Giacomo della Torre, nell’ex ospedale Morgagni che ospita ad oggi la sede forlivese dell’Alma Mater Studiorum, il polorio ha trovato la sua casa temporanea in via Caterina Sforza 45 presso l’exSantarelli. L’inaugurazione ufficiale nei nuovi locali è avvenuta ieri, alla presenza del presidente del campus di Forlì, Emanuele Menegatti, dell’assessora comunale all’università Paola Casara e del delegato universitario all’edilizia, prof Gian Luca Morini.