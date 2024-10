Belleri: “Conte ha portato una mentalità da vincente” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Manuel Belleri, direttore tecnico presso la scuola calcio del Milan a Tokyo ed ex calciatore del Lecce, ha rilasciato un’intervista a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Oltre che del Milan, ha parlato del Napoli e della prossima sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole. Belleri sulla vittoria del Milan due sere fa? “Credo che sia stata un’ottima vittoria. Certamente l’espulsione, che per me era ineccepibile, visto che il giocatore é andato sulla caviglia dell’avversario, ha facilitato un po’ di cose. Fonseca, inoltre, ha raddrizzato la gara con dei cambi azzeccati. La vittoria è stata importante, anche se poi non era un avversario di primissimo livello”. Belleri sulla situazione Milan, sul rapporto tra i giocatori e Fonseca? “Fonseca é stato bravo a trattare tutti nello stesso modo. Terzotemponapoli.com - Belleri: “Conte ha portato una mentalità da vincente” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Manuel, direttore tecnico presso la scuola calcio del Milan a Tokyo ed ex calciatore del Lecce, ha rilasciato un’intervista a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. Oltre che del Milan, ha parlato del Napoli e della prossima sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole.sulla vittoria del Milan due sere fa? “Credo che sia stata un’ottima vittoria. Certamente l’espulsione, che per me era ineccepibile, visto che il giocatore é andato sulla caviglia dell’avversario, ha facilitato un po’ di cose. Fonseca, inoltre, ha raddrizzato la gara con dei cambi azzeccati. La vittoria è stata importante, anche se poi non era un avversario di primissimo livello”.sulla situazione Milan, sul rapporto tra i giocatori e Fonseca? “Fonseca é stato bravo a trattare tutti nello stesso modo.

