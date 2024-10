Avellino Basket, disponibili i biglietti per il match contro Apu GSA Udine (Di giovedì 24 ottobre 2024) La S.S.Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti per la gara Avellino Basket – Apu GSA Udine in programma al PalaDelMauro domenica 3 novembre alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I tagliandi potranno essere acquistati online Avellinotoday.it - Avellino Basket, disponibili i biglietti per il match contro Apu GSA Udine Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La S.S.comunica che è possibile acquistare iper la gara– Apu GSAin programma al PalaDelMauro domenica 3 novembre alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I tagliandi potranno essere acquistati online

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - emergenza alluvione : rinviata la partita tra Fortitudo Bologna e Avellino - . The post Basket, emergenza alluvione: rinviata la partita tra Fortitudo Bologna e Avellino appeared first on SportFace. Tramite il proprio sito, la Fortitudo Bologna ha comunicato il rinvio della partita contro Avellino, valida per il campionato di Serie A2 di basket e in programma domenica 27 ottobre al PalaDozza. (Sportface.it)

Alluvione - rinviata la sfida del PalaDozza tra Fortitudo e Avellino Basket - La Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica in una nota di stampa di aver ricevuto una richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale di Bologna, nella quale si specifica che il PalaDozza sta ospitando le colonne mobili di Protezione Civile delle Regioni Campania e Veneto, la colonna nazionale. . (Bolognatoday.it)

Avellino Basket - rinviato il match contro la Fortitudo - La S.S.Avellino Basket comunica che il match in programma domenica a Bologna contro la Fortitudo è stato posticipato a data da destinarsi. La decisione è stata presa per permettere di accogliere all'interno del PalaDozza gli sfollati dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. La... (Avellinotoday.it)