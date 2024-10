Lapresse.it - Austria, Parlamento elegge il suo primo presidente di estrema destra

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Consiglio nazionale dell’ha eletto per la prima volta comedelun politico del gruppo populista didell’Fpö, o Partito della Libertà. Walter Rosenkranz ha ricevuto 100 dei 162 voti espressi, sui 183 deputati votanti. Nessun altro partito ha presentato un candidato, ma decine di voti sono andati ad altri legislatori. Nelle elezioni del 29 settembre l’Fpö è diventata per la prima volta la prima forza politica neldi Vienna. Chi è Walter Rosenkranz Walter Rosenkranz, avvocato 62enne ed ex leader del gruppo parlamentare del suo partito, di recente ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio dell’Ombudsmanco, organo che monitora la pubblica amministrazione. Rosenkranz è stato il candidato del Partito della Libertà alle elezioni presidenziali del 2022, arrivando secondo dietro a Alexander Van der Bellen.