Atp 500 Vienna 2024 Cobolli si ritira contro De Minaur | cosa succede con le scommesse

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Flaviosi ètoAlex Denel secondo set del match di secondo turno al torneo Atp 500 di: macon le? Scopriamolo assieme. Un problema alla spalla che purtroppo proprio non ci voleva per l’azzurro, e che peraltro può anche costringerlo a dover rinunciare alle Finals di Coppa Davis, nella speranza però che si sia invece riuscito a fermare per tempo.SIDECON LEPer quanto riguarda le, dato che si è concluso il primo set, la quota su Devincente viene pagata regolarmente, come se avesse vinto sul campo. Allo stesso modo, viene data come esito perdente la quotavincente.