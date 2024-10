Ascolti tv, i dati del 23 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bene lo show di Canale 5 Nella serata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, su Rai Uno Sulle ali della speranza si ferma a 1.974.000 spettatori pari all’11.44% di share. Su Canale5 Io Canto Generation ottiene 2.468.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Delitti in Paradiso conquista 737.000 spettatori pari al 4.07%. Leggi anche: Lo sfogo della Berlinguer fa discutere: «Se fossi in Rai» Su Italia1 Gemini Man registra 731.000 spettatori (4.96%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.785.000 spettatori e l’11.21%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 833.000 spettatori (6.13%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.217.000 spettatori e il 7.23%. L'articolo Ascolti tv, i dati del 23 ottobre 2024 proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 23 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bene lo show di Canale 5 Nella serata di ieri, mercoledì 23, su Rai Uno Sulle ali della speranza si ferma a 1.974.000 spettatori pari all’11.44% di share. Su Canale5 Io Canto Generation ottiene 2.468.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Delitti in Paradiso conquista 737.000 spettatori pari al 4.07%. Leggi anche: Lo sfogo della Berlinguer fa discutere: «Se fossi in Rai» Su Italia1 Gemini Man registra 731.000 spettatori (4.96%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.785.000 spettatori e l’11.21%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 833.000 spettatori (6.13%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.217.000 spettatori e il 7.23%. L'articolotv, idel 23proviene da 361 Magazine.

