Arriva la conferma dagli esami: lesione muscolare, il portiere Sepe è ko (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Salernitana ha perso Sepe per diverse partite. Sarà certamente assente a Cremona, in casa contro il Cesena nel turno infrasettimanale del 29 ottobre, poi a Cosenza. La conferma Arriva dagli esami diagnostici ai quali si è sottoposto stamattina: lesione muscolare al bicipite femorale. Ha già Salernotoday.it - Arriva la conferma dagli esami: lesione muscolare, il portiere Sepe è ko Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Salernitana ha persoper diverse partite. Sarà certamente assente a Cremona, in casa contro il Cesena nel turno infrasettimanale del 29 ottobre, poi a Cosenza. Ladiagnostici ai quali si è sottoposto stamattina:al bicipite femorale. Ha già

