Thesocialpost.it - Antonio Razzi, il ballo scatenato sul palco tra le miss di “Venere d’Italia”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta facendo il botto sui social l’ultimo video che ha per protagonista. L’ex senatore dell’Italia dei Valori, passato poi a Forza Italia e infine finito tra i cosiddetti “impresentabili”, viene immortalato mentre ballatra leschierate suldel concorso di bellezza “”. Leggi anche: Avetrana, stop alla serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi: bloccata la messa in onda Former senatordances on stage at thed'Italia 2024 beauty pageant in the company of young damsels pic.twitter.com/oUzO81IFwa— Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) October 23, 2024si presenta in completo blu con una fluente e fluttuante chioma bianca. È stato lo stessoa condividere sui social il video, vantandosi persino della sua “performance”.