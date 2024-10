Ilrestodelcarlino.it - "Andremo a Pesaro per invertire il trend"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La voglia di cancellare le 3 sconfitte esterne di fila è la stessa che Tommaso Panelli ha messo per superare l’infortunio alla spalla rimediato con l’Ascoli, che gli ha fatto perdere 3 gare. Il difensore del Carpi è rientrato a pieno regime dal 1’ domenica con la Lucchese e visto lo stop di Rossini sarà al centro della linea biancorossa anche domani sera a, campo in cui la squadra di Serpini proverà ailnegativo esterno. "Veniamo da un punto in due partite ma soprattutto da tre sconfitte consecutive in trasferta – le sue parole - e vogliamoquesto. Tranne a Piancastagnaio la squadra è sempre stata all’altezza. Arriviamo consapevoli che se il Carpi fa il Carpi può mettere in difficoltà chiunque. La Vis? E’ una squadra a trazione anteriore, che gioca con due centrocampisti che facevano gli attaccanti e sappiamo la loro forza".