Ancora esplosioni di walkie-talkie in Libano: almeno 20 morti e 450 feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri, a Beirut e in altre parti del Libano, sono esplosi dei walkie-talkie in una seconda ondata di attacchi contro dispositivi, hanno affermato i media statali e i funzionari del gruppo militante. almeno 20 persone sono state uccise e più di 450 ferite nella seconda ondata , ha affermato il Ministero della Salute. Gli attacchi, che si ritiene siano stati condotti da Israele contro Hezbollah, ma che hanno causato anche la morte di civili, hanno fatto aumentare il timore che il conflitto latente tra le due parti possa degenerare in una guerra totale. Parlando mercoledì alle truppe israeliane, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto: “Siamo all’inizio di una nuova fase della guerra: richiede coraggio, determinazione e perseveranza”. Metropolitanmagazine.it - Ancora esplosioni di walkie-talkie in Libano: almeno 20 morti e 450 feriti Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri, a Beirut e in altre parti del, sono esplosi deiin una seconda ondata di attacchi contro dispositivi, hanno affermato i media statali e i funzionari del gruppo militante.20 persone sono state uccise e più di 450 ferite nella seconda ondata , ha affermato il Ministero della Salute. Gli attacchi, che si ritiene siano stati condotti da Israele contro Hezbollah, ma che hanno causato anche la morte di civili, hanno fatto aumentare il timore che il conflitto latente tra le due parti possa degenerare in una guerra totale. Parlando mercoledì alle truppe israeliane, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto: “Siamo all’inizio di una nuova fase della guerra: richiede coraggio, determinazione e perseveranza”.

