Alien: Romulus 2, il capo della Sony conferma chi saranno i protagonisti del possibile sequel (Di giovedì 24 ottobre 2024) Steve Asbell, a capo di Sony, ha confermato che si sta parlando di un possibile sequel di Alien: Romulus, ecco le anticipazioni. Alien: Romulus sembra destinato ad avere un sequel e Steve Asbell, a capo di 20th Century Studios, ha condiviso un aggiornamento sul progetto. La protagonista del film diretto da Fede Alvarez era Cailee Spaeny nel ruolo di Rain, affiancata da David Jonsson nella parte di Andy. Le prime anticipazioni sul sequel Asbell, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora spiegato che si è ancora nelle primissime fasi dello sviluppo di un possibile secondo capitolo della storia. Il capo dello studio, parlando di Alien: Romulus, ha svelato: "Stiamo ora lavorando a un'idea relativa al sequel. Non abbiamo ancora chiuso il nostro Movieplayer.it - Alien: Romulus 2, il capo della Sony conferma chi saranno i protagonisti del possibile sequel Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Steve Asbell, adi, hato che si sta parlando di undi, ecco le anticipazioni.sembra destinato ad avere une Steve Asbell, adi 20th Century Studios, ha condiviso un aggiornamento sul progetto. La protagonista del film diretto da Fede Alvarez era Cailee Spaeny nel ruolo di Rain, affiancata da David Jonsson nella parte di Andy. Le prime anticipazioni sulAsbell, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ora spiegato che si è ancora nelle primissime fasi dello sviluppo di unsecondo capitolostoria. Ildello studio, parlando di, ha svelato: "Stiamo ora lavorando a un'idea relativa al. Non abbiamo ancora chiuso il nostro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alien : Romulus – Il fumetto prequel che rivela le ultime vicende dello Xenomorfo originale - Con il nuovo fumetto targato Marvel, viene alla luce un viaggio nel passato della saga di Alien, tra scoperte scientifiche e nuovi orrori Il film Alien: Romulus è il nuovo prequel della celebre saga di Alien, diretto da Fede Álvarez e co-scritto ... (Nerdpool.it)

Alien : Romulus - aperti i preorder su Amazon della Limited Edition Collectible Steelbook 4K (Bd 4K + Bd Hd) - Oggi vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder della Limited Edition Collectible Steelbook 4K (Bd 4K + Bd Hd) di Alien: Romulus. La saga cinematografica Alien è una delle più influenti nella storia del cinema, sia di ... (Movieplayer.it)

Alien : Romulus - annunciata una versione VHS - oltre al DVD e al Blu-ray - In un’epoca in cui il digitale domina il mercato dell’intrattenimento, 20th Century Studios ha sorpreso i fan annunciando l’uscita di una versione limitata in VHS del film Alien: Romulus. Questo annuncio, che celebra il 45esimo anniversario del ... (Screenworld.it)

Alien : Romulus conquista il pubblico - tra citazioni cult e una nuova avventura spaziale - Facebook WhatsApp Twitter Alien: Romulus è finito al primo posto su iTunes ed è attualmente disponibile su tutte le principali piattaforme VOD, attirando l’attenzione di appassionati e critici. Le aspettative per questo nuovo capitolo del ... (Gaeta.it)