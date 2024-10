Alberto Donzelli: «Sanità, come risparmiare senza ucciderla» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il medico: «La prevenzione per eccellenza si basa sullo stile di vita corretto. C’è poi quella secondaria, che grava sul Ssn e riguarda persone sane, con test e strumenti costosi. Ma spesso gli screening non ritardano la mortalità e, quindi, possono essere ridotti». Laverita.info - Alberto Donzelli: «Sanità, come risparmiare senza ucciderla» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il medico: «La prevenzione per eccellenza si basa sullo stile di vita corretto. C’è poi quella secondaria, che grava sul Ssn e riguarda persone sane, con test e strumenti costosi. Ma spesso gli screening non ritardano la mortalità e, quindi, possono essere ridotti».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donzelli "Meloni non è ricattabile, toghe rosse non ci fermeranno" - ROMA (ITALPRESS) - 'Meloni è un problema per le toghe rosse, perchè non è ricattabile, non insegue interessi personali. Colpa grave, vuole ... (notizie.tiscali.it)

Il tour de force dei nove candidati alla Presidenza della Regione Liguria - Ultimi dieci giorni di campagna elettorale: agenda fitta con numerosi politici nazionali in arrivo a Genova e in altre località ... (rainews.it)

Dopo il G7 Salute, una Street parade per riprendersi Ancona - Dopo la fine ieri dei lavori del G7 Salute ad Ancona, una manifestazione tra carri, musica e balli per "riprendersi la città" che si concluderà in serata al porto peschereccio del Mandracchio davanti ... (ansa.it)