“Affari Tuoi”, Paolo con la moglie “rischiatutto”: poi il finale che non ti aspetti (Di giovedì 24 ottobre 2024) News tv. “Affari Tuoi”, Paolo con la moglie ”rischiatutto”: poi il finale che non ti aspetti – Protagonista della puntata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, di “Affari Tuoi” Paolo dalla Liguria, detto il Cummenda. Una partita iniziata un po’ in salita per il concorrente, visto che tra i primi sei lanci lui ha chiamato purtroppo qualche pacco rosso. Poco dopo il dottore ha proposto a Paolo e a sua moglie 41 mila euro, prontamente rifiutati. In ballo ce ne erano ancora 300 mila. “Ringraziamo il dottore, ma andiamo avanti”, la replica del giocatore, che ha ricevuto l’applauso del pubblico. Peccato però che al secondo giro di lanci quest’ultimo abbia beccato proprio l’ambita cifra. Tvzap.it - “Affari Tuoi”, Paolo con la moglie “rischiatutto”: poi il finale che non ti aspetti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) News tv. “”,con la”: poi ilche non ti– Protagonista della puntata di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, di “dalla Liguria, detto il Cummenda. Una partita iniziata un po’ in salita per il concorrente, visto che tra i primi sei lanci lui ha chiamato purtroppo qualche pacco rosso. Poco dopo il dottore ha proposto ae a sua41 mila euro, prontamente rifiutati. In ballo ce ne erano ancora 300 mila. “Ringraziamo il dottore, ma andiamo avanti”, la replica del giocatore, che ha ricevuto l’applauso del pubblico. Peccato però che al secondo giro di lanci quest’ultimo abbia beccato proprio l’ambita cifra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il "cumenda" Paolo sconvolge la moglie : "Perché il mio matrimonio è felice" - corna ad Affari Tuoi? - Ho spaziato in giro per l'Italia per 20 anni, uno dei motivi per cui ho un matrimonio felice", conclude con ironia prima di introdurre Grazia, la moglie, che lo accompagna nell'avventura a suon di tiri e pacchi. Il suo soprannome? Il "cumenda", questo sia per l'eleganza degli outfit mostrati sera dopo sera ma anche per l'accento, marcatamente da. (Liberoquotidiano.it)

Enzo Paolo : “Mia moglie Carmen Russo è famosa in Spagna” - ma la nuova inquilina spagnola non sa chi sia - Maica Benedicto, ancora confusa del perché le parlasse di sua moglie ha risposto: “Qua in Italia?“, al che Enzo Paolo ha ribadito: “No, in Spagna! Ha vinto la prima edizione, di recente è stata a Bailando Con Las Estrellas!“, e solo a questo punto la spagnola ha ammesso di non conoscerla. com/KubJPkOn74 — Bastabastabasta (@snpienasnpiena) October 20, 2024 Ma che Maica non conosca Carmen è del tutto legittimo: la ballerina in Spagna ha lavorato moltissimo fra gli anni Novanta e gli anni Duemila partecipando e vincendo Supervivientes nel 2006, quando Maica era una bambina piccola. (Biccy.it)

Chi è Enzo Paolo Turchi? Età - moglie e Instagram - Tutto quello che c'è da sapere sul ballerino Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, dalla carriera alla vita privata L'articolo Chi è Enzo Paolo Turchi? Età, moglie e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)