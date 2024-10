Thesocialpost.it - Abdel Barrada morto a 35 anni: l’ex Marsiglia stroncato da un infarto

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il mondo del calcio marocchino è in lutto per la scomparsa delgiocatoreaziz, deceduto a soli 35. Diversi media riferiscono che unabbia messo fine alla vita delcalciatore, che aveva militato in squadre come Getafe e Nàstic de Tarragona in Spagna, oltre a vestire la maglia dell’Olympiquesi era formato nelle giovanili del Paris Saint-Germain prima di approdare nel 2010 al Getafe B, riuscendo l’anno successivo a guadagnarsi un posto in prima squadra. Con il club spagnolo ha giocato per due stagioni nella Liga, partecipando anche all’Europa League, prima di trasferirsi nel 2013 all’Al Jazira per una cifra di 8,5 milioni di euro.