A cavalcioni sul muro del sottopasso a Torino: giovane salvato dai poliziotti e da un vigile del fuoco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Seduto su un parapetto del sottopasso, con le gambe penzoloni nel vuoto, minaccia di gettarsi da un’altezza di 10 metri circa, ma viene salvato dai poliziotti e da un vigile del fuoco. Accade a Torino dove sono da poco passate le 22 quando arriva al 112 NUE la segnalazione relativa alla presenza Torinotoday.it - A cavalcioni sul muro del sottopasso a Torino: giovane salvato dai poliziotti e da un vigile del fuoco Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Seduto su un parapetto del, con le gambe penzoloni nel vuoto, minaccia di gettarsi da un’altezza di 10 metri circa, ma vienedaie da undel. Accade adove sono da poco passate le 22 quando arriva al 112 NUE la segnalazione relativa alla presenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - chiude il sottopasso Spezia : info utili e le raccomandazioni del Comune - Per consentire lo svolgimento delle periodiche verifiche agli impianti di sicurezza, da lunedì 21 ottobre il sottopasso Spezia sarà interessato da alcuni giorni di chiusura parziale. La carreggiata nord del sottopasso (direzione corso Unità d’Italia verso via Carlo Martinotti) sarà chiusa al... (Torinotoday.it)

Per 20 giorni chiusure alternate a singhiozzo del sottopasso Donat-Cattin a Torino - disagi in vista per gli automobilisti - Per consentire lo svolgimento delle verifiche periodiche agli impianti di sicurezza, a partire da lunedì 7 ottobre 2024 e per tutto il mese il sottopasso Donat-Cattin sarà soggetto a chiusure alternate al traffico veicolare. In particolare, la carreggiata sud, da corso Potenza verso via... (Torinotoday.it)