7 libri da leggere per immergerti nell'atmosfera di Halloween (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'autunno porta con sé giornate più corte, notti più lunghe e un'aria di mistero che si intensifica con l'avvicinarsi di Halloween: un'atmosfera perfetta per leggere storie di paura. Se cerchi letture che sappiano creare il giusto mix di magia e brividi, ecco la nostra lista di libri ideali per accompagnarti in una serata autunnale con la luce soffusa di una candela e il suono del vento fuori dalla finestra. I 7 libri perfetti per entrare nell'atmosfera di Halloween "Dracula" di Bram Stoker Nessuna lista di Halloween è completa senza Dracula, il capolavoro gotico che ha definito il mito del vampiro. Il romanzo di Bram Stoker segue Jonathan Harker, un giovane avvocato che si reca in Transilvania per incontrare il famigerato conte Dracula, ignaro degli orrori che lo attendono.

