We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo, Florence Pugh e Andrew Garfield nel trailer italiano

Un amore totalizzante al centro del film con Florence Pugh e Andrew Garfield, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e dal 28 novembre al cinema con Lucky Red. Oggi alla Festa del cinema di Roma è il giorno dell'atteso We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo, appassionato romance di John Crowley interpretato dalle star britanniche Florence Pugh e Andrew Garfield. Il film, presentato nella sezione Grand Public, arriverà nei cinema italiani il 28 novembre con Lucky Red. Il primo trailer italiano introduce i personaggi interpretati da Pugh e Garfield, una chef e un giovane divorziato, travolti dalla passione in una storia raccontata in modo non lineare che svela la capacità dell'amore di plasmare il tempo e la vita delle persone.

