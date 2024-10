Un nuovo terremoto al Ministero della Cultura: "Mi dimetto", Spano travolto dai veleni di Report (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Altro terremoto al Ministero della Cultura: si è dimesso Francesco Spano, capo di gabinetto del neo-ministro Alessandro Giuli che lo aveva scelto pochi giorni fa al posto di Francesco Gilioli. Una nomina accolta tra molte critiche per i precedenti di Spano e la sua vicinanza al mondo del centrosinistra. Ma soprattutto tirata in ballo da Sigfrido Ranucci, che le scorse ore ha annunciato una inchiesta di Report per domenica prossima: "Un nuovo caso Boccia, ma al maschile". E quello scoop riguarderebbe proprio Spano. Intanto il ministro Giuli ha sapere in una nota di "accettare con grande rammarico" le dimissioni di Spano. "Egregio Signor Ministro, con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di Capo di Gabinetto della Cultura con cui ha voluto onorarmi - si legge nella lettera inviata da Spano a Giuli -. Liberoquotidiano.it - Un nuovo terremoto al Ministero della Cultura: "Mi dimetto", Spano travolto dai veleni di Report Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Altroal: si è dimesso Francesco, capo di gabinetto del neo-ministro Alessandro Giuli che lo aveva scelto pochi giorni fa al posto di Francesco Gilioli. Una nomina accolta tra molte critiche per i precedenti die la sua vicinanza al mondo del centrosinistra. Ma soprattutto tirata in ballo da Sigfrido Ranucci, che le scorse ore ha annunciato una inchiesta diper domenica prossima: "Uncaso Boccia, ma al maschile". E quello scoop riguarderebbe proprio. Intanto il ministro Giuli ha sapere in una nota di "accettare con grande rammarico" le dimissioni di. "Egregio Signor Ministro, con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di Capo di Gabinettocon cui ha voluto onorarmi - si legge nella lettera inviata daa Giuli -.

