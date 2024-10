Trump, tra la fascinazione per le dittature e le accuse di razzismo, corre verso la Casa Bianca (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Ho bisogno del tipo di generali che Hitler aveva" avrebbe sostenuto il tycoon nel corso di una conversazione privata alla Casa Bianca, lasciando intendere il suo interesse per i regimi dittatoriali della storia. Secondo The Atlantic, Trump avrebbe anche più volte utilizzato frasi razziste nel corso delle conversazioni con i suoi colleghi L'articolo Trump, tra la fascinazione per le dittature e le accuse di razzismo, corre verso la Casa Bianca proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump, tra la fascinazione per le dittature e le accuse di razzismo, corre verso la Casa Bianca Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Ho bisogno del tipo di generali che Hitler aveva" avrebbe sostenuto il tycoon nel corso di una conversazione privata alla, lasciando intendere il suo interesse per i regimi dittatoriali della storia. Secondo The Atlantic,avrebbe anche più volte utilizzato frasi razziste nel corso delle conversazioni con i suoi colleghi L'articolo, tra laper lee ledilaproviene da Il Difforme.

