Tifosi in corteo prima del match poi dagli spalti il pensiero agli alluvionati Lo striscione | Bologna rialzati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla vigilia, Vincenzo Italiano aveva promesso il massimo impegno per "regalare una gioia ai bolognesi". I buoni propositi, però, non hanno trovato compimento nella realtà. Ma a strappare un sorriso alla gente che in queste giorni lotta contro il fango, sono stati i tremilarossoblù presenti al Villa Park ieri sera. A un certo punto del primo tempo, dal settore ospiti è stato srotolato unopieno di solidarietà e senso di appartenenza. Un "" scritto a caratteri cubitali e accompagnato da un altro messaggio di incitamento: "Testa alta, denti stretti, fianco a fianco". Lo stessoaveva guidato ildeiche, nel pomeriggio, proprio com’era successo a Liverpool, ha sfilato lungo le strade di Birmingham per poi concludere il suo pellegrinaggio sportivo allo stadio dell’Aston Villa.