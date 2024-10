Dilei.it - Temptation Island: la rivincita delle tentatrici

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di, il viaggio nei sentimenti più famoso d’Italia, che, al netto di brutte copie e goffi tentativi di clonazione, come diceva un’Arisa d’annata (“Hai voglia quanti cereali di sottomarca vi dovete mangiare”), dati di ascolto alla mano, gode di ottima salute. A dimostrazione che per ripetere il successo di una trasmissione non basti cercare di emulare il format, ma ci voglia una redazione e una produzione che sappia vedere oltre il bel faccino o le brutte intenzioni (e la maleducazione, mi si perdoni la citazione, ma Morgan mi esce in automatico), ci vogliono autori che sappiano narrare e coppie che, al netto di sederi e addominali a favore di telecamera, abbiano voglia di mettersi in gioco e di dimenticarsi per almeno cinque minuti di essere in un reality.