Gaeta.it - Situazione allarmante in Alta Valcellina: 68enne disperso nelle Dolomiti friulane

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di 68 anni originario di Porcia, in provincia di Pordenone, è attualmente, precisamente nel comune di Claut, in. L’uomo si era recato nella zona per una battuta di ricerca funghi insieme a un amico, ma laè rapidamente degenerata, sollevando preoccupazioni sulla sua sorte. Questo episodio mette in luce i rischi associati alle escursioni montane, specialmente in condizioni climatiche avverse. L’ultima attività prima della scomparsa Le informazioni raccolte indicano che l’uomo e il suo compagno avevano pianificato di incontrarsi nuovamente per le 12.00. Tuttavia, dopo che l’uomo non è tornato all’auto, l’amico ha atteso pazientemente per un’ora prima di decidere di scendere verso il paese.